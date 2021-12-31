Уважаемые друзья!

Предлагаем Вам посетить уникальный объект - единственный в мире подземный бункер, расположенный на глубине 65 метров под землей, сохранившийся и функционирующий как музей и по сегодняшний день. Бункер-42 - это форпост и гордость нашей Родины, который нес боевое дежурство в самом сердце страны на протяжении 30 лет. Огромные подземные площади и необычная архитектура позволяют проводить индивидуальные и групповые экскурсии по одному из некогда засекреченных военных объектов СССР. Для Вас и Ваших друзей на территории объекта расположены: музей Холодной войны, оборудованные конференц-залы, банкетные залы и эксклюзивные площадки для интерактивных игр, квестов, презентаций, выставок, корпоративов, киносъемок и концертов любого уровня и формата.